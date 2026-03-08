Paola Caruso a Verissimo, il figlio Michele e la morte della mamma

(Adnkronos) –

Paola Caruso sarà ospite oggi, domenica 8 marzo, a Verissimo. Nel corso dell’ultima intervista a Silvia Toffanin, la Bonas di Avanti un altro aveva raccontato il dolore per la morte improvvisa della mamma Wanda: “Non mi rendo conto che non ci sia più, se n’è andata così… Ho fatto di tutto per aiutarla, per tenerla in vita”, aveva raccontato la showgirl.

La showgirl aveva confidato che la madre stava da tempo in una struttura: “Sono andata di sabato da lei, sembrava contenta. Domenica ero a casa, mi chiamano alle 13 e mi dicono che mia madre è morta. Ho chiuso il telefono, ho pensato fosse uno scherzo. L’avevo vista il giorno prima, era tranquilla. Mi hanno richiamato dalla clinica, mi sono sentita morire. Non ho capito niente, ho avuto un momento di buio totale”, aveva raccontato Caruso ospite di Silvia Toffanin lo scorso dicembre.

Ospite da Monica Setta a ‘Storie al bivio’, Caruso aveva parlato delle difficoltà vissute nel corso del 2025: “Dopo mio padre è morta la mia mamma adottiva, ho perso l”amore ad un passo dalle nozze, mi sembrava di impazzire”. Ma a natale è accaduto un miracolo: “Michelino è riuscito ad infilare per la prima volta gli scarponi e a sciare mentre io forse ho ritrovato l’amore. Se sono rose nel 2026 fioriranno”.

La Bonas aveva confidato che il piccolo Michele probabilmente il prossimo maggio “dovrà andare ancora sotto i ferri”.

Paola Caruso ha sempre parlato pubblicamente dei problemi di salute di suo figlio Michele. Ospite a Verissimo, Paola Caruso aveva raccontato per la prima volta cosa era accaduto al figlio Michele mentre erano in vacanza in Egitto. “Eravamo appena arrivati a Sharm el-Sheikh, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico. Il dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. All’inizio ero titubante, ma poi mi sono fidata. Dopo una mezz’oretta dalla puntura, volevo misurargli la febbre, allora ho chiamato Michele, e lui, alzandosi dal letto, è caduto. Aveva proprio la gambina che penzolava”, aveva raccontato la showgirl. “I medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico. Michele ora riesce a camminare con il tutore, ma senza non cammina. I medici ci hanno detto che sarà un percorso molto lungo”.

Dopo l’operazione a cui è stato sottoposto il figlio, nel 2024 la showgirl aveva raccontato di essere rientrata da un viaggio negli Stati Uniti, dove il piccolo Michele ha dovuto eseguire una serie di accertamenti in una clinica. “Sono andata nella clinica migliore del mondo per sapere se ci fosse una speranza perché Michele torni a camminare senza il tutore. Hanno fatto tutti gli esami ed è emerso che il danno è permanente. Non c’è a oggi una cura affinché mio figlio recuperi l’uso della gamba. Mi sono dovuta rassegnare a questo”, aveva spiegato la showgirl nello studio di Silvia Toffanin.

La showgirl aveva parlato dell’intervento a cui si era sottoposto il piccolo Michele. È durato 5 ore: “L’intervento tecnicamente è riuscito, ha ancora il tutore e deve tenerlo per un altro anno. Deve fare anche fisioterapia, ma da quando ha tolto il gesso ho visto dei miglioramenti, Michele sta riprendendo la fase motoria. Il piedino è adesso dritto”, aveva raccontato Caruso lo scorso marzo.

La battaglia però non è ancora finita: “Deve fare ora un altro intervento, a livello osseo, per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Dobbiamo tornare in America per vedere il successo dell’intervento precedente. Lui sta bene, lo vedo più sereno, si sente come gli altri”, aveva spiegato Caruso.

