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Pamela Genini, terrificante scoperta al cimitero: “Cadavere della modella trafugato e decapitato”

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(Adnkronos) – Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, è stato trafugato dal cimitero di Strozza, il paese della Bergamasca, dove la donna era nata e cresciuta. La notizia è stata data nel corso della trasmissione ‘Dentro la notizia’, su Canale 5.  

Secondo le indiscrezioni arrivate alla redazione del programma, l’episodio risale a lunedì scorso, quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. E’ allora che il corpo sarebbe stato trafugato e decapitato.  

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