Palou de Comasema (Merck): “Incrementare consapevolezza su salute riproduttiva”

(Adnkronos) – "In Italia, ma anche in Europa, abbiamo un problema di natalità e dobbiamo intervenire per affrontare questa criticità per il futuro del Paese". Così Ramon Palou de Comasema, General manager Healthcare Merck, intervendo al convegno 'Demografia, un patto fra generazioni', per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A, al Palazzo dell'Informazione a Roma. "Questa mattina – ha riferito – a Bruxelles Merck presenta i dati di una survey che abbiamo fatto in 12 Paesi d'Europa, compresa l'Italia, intervistando giovani adulti dai 21 ai 38 anni. Quello che emerge dai dati è che manca una consapevolezza sulla salute riproduttiva. Un intervistato su 3 non sa niente di salute riproduttiva. Questo penso sia un primo tema da affrontare: i giovani non hanno consapevolezza della propria vita riproduttiva", sottolinea Palou de Comasema. "Secondo me – suggerisce – le priorità da affrontare per rispondere alla sfida demografica sono tre. La prima è incrementare la consapevolezza sulla salute e la prevenzione della capacità riproduttiva. La seconda è favorire la conoscenza circa l'esistenza di trattamenti per preservare la propria salute riproduttiva. E, infine, creare una società e un ambiente favorevole alla famiglia: una sfida che coinvolge sia il pubblico che il privato. Su questo aspetto voglio citare una best practice: l'anno scorso – ricorda Palou de Comasema – abbiamo lanciato un'iniziativa chiamata 'fertility benefit' per aiutare tutti quei dipendenti che vogliono avere un programma di gestione assistita della salute riproduttiva. A livello mondiale più di 560 dipendenti hanno beneficiato di questo programma. Questo penso sia un esempio concreto di come un'azienda contribuire a creare un ambiente più favorevole alla famiglia".