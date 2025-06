Palermo, malore sul palco per cantante dei Village People: sospeso lo show

(Adnkronos) – Malore sul palco per Victor Willis, leader dei Village People, ieri sera, durante il concerto al Teatro di Verdura di Palermo. Il cantante stava cantando il brano “Key West” con il suo gruppo, quando si è improvvisamente accasciato sul palco. Subito soccorso dai sanitari, è stato accompagnato all'ospedale Villa Sofia. Lo show è stato sospeso. "Il cantante – si legge in una nota dell'organizzazione – durante i due giorni di prove era apparso in ottima forma, manifestando grande entusiasmo per il progetto portato avanti con l'Orchestra Jazz Siciliana". Le sue condizioni non sono preoccupanti e, come si apprende, l'artista avrebbe già firmato per essere dimesso e tornare negli Usa. —[email protected] (Web Info)