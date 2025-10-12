News

Palermo, cerca di fermare un pestaggio: 21enne ucciso con un colpo in fronte

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Cerca di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio, ma viene ucciso a colpi di pistola. E' accaduto nella notte nella zona della movida di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo. La vittima è un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, figlio dei titolari del locale in cui è avvenuto il pestaggio. Indagano i carabinieri, alla ricerca del killer. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, poco dopo le 3, avrebbe notato il pestaggio a sangue di un coetaneo da parte di un gruppo di persone, quando è intervenuto per sedare la rissa. All’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Il giovane che ha sparato si è poi dileguato a bordo di uno scooter con gli altri componenti del gruppo.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Che tempo che fa, da Milly Carlucci a...

Malattie reumatologiche, colpiti 6 milioni e mezzo in...

Domenica In, ospiti oggi 12 ottobre: Evelina Sgarbi,...

Regionali in Toscana, urne aperte fino alle 23:...

Ue, cambiano le regole alle frontiere: da oggi...

Firma per Gaza in Egitto, domani Trump in...

Estonia, allarme per ‘omini verdi’: provocazione della Russia?

Ballando, standing ovation per Barbara D’Urso. Lucarelli: “Per...

Ballando con le stelle, Fognini torna in pista...

Trovata nel lettino in arresto cardiaco, muore bimba...