Pakistan, leone cresciuto in casa scappa e finisce in strada a Lahore: 3 feriti

(Adnkronos) – Sono stati arrestati i proprietari di un leone cresciuto all'interno di una proprietà, una fattoria a Lahore, nel Pakistan orientale, dopo che l'animale – sfuggito ai controlli – è riuscito a scappare ed è finito nelle strade vicine al luogo in cui era rinchiuso, in un momento in cui diverse persone passavano camminando. L'animale è stato ripreso in un video mentre – senza alcuna difficoltà – scavalca il muro di recinzione che lo separa dalla strada e poi si lancia all'inseguimento di una donna. Tre le persone ferite nell'incidente, oltre alla passante inseguita e raggiunta dall'animale, anche i suoi due bambini di cinque e sette anni, che hanno riportato ferite alle braccia e al volto. Il padre dei due bambini ha accusato i proprietari di non essere intervenuti per fermare l'attacco mentre il leone aggrediva i figli. Il felino è stato poi trasferito in un parco naturale, ha annunciato la polizia citata dal 'Guardian', che sottolinea come il possedere animali esotici sia considerato da alcuni appartenenti a fasce sociali benestanti del Paese un importante status symbol, malgrado gli obblighi, i requisiti legali e i costi che comporta. —internazionale/[email protected] (Web Info)