Padova, monossido di carbonio in appartamento: un morto e un intossicato

(Adnkronos) – Un uomo è deceduto e un altro è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di intossicazione da monossido di carbonio. Il tragico episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 20.10, in via Villa Laura a Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di possibile presenza di gas tossico all’interno di un appartamento. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a soccorrere le persone coinvolte. Le cause dell’intossicazione sono ancora sotto indagine. 

