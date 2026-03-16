News

Oscar 2026, Leonardo DiCaprio crea un nuovo meme in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Una gag agli Oscar 2026 ha portato alla nascita di un nuovo meme con protagonista Leonardo DiCaprio. Dopo aver celebrato i più famosi meme dell’attore, il comico Conan O’Brien, conduttore della 98ª cerimonia degli Oscar, ha invitato DiCaprio a realizzare un meme in diretta. 

DiCaprio è stato inquadrato, mentre sedeva in platea al fianco della compagna Vittoria Ceretti, e ha regalato l’espressione da “Non avevi acconsentito a questa cosa”. Solo il tempo e gli utenti dei social sapranno dirci se “il re dei meme” ha colpito ancora e questa immagine avrà il successo delle precedenti. Sui social, da anni, spopolano i meme ormai celeberrimi ricavati dalle scene di Il grande Gatsby, Django Unchained e Catch me if I can. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Trump, aut aut alla Nato: “Futuro pessimo se...

Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad...

Infarto e ictus, il cuore degli uomini a...

Iran, petrolio arriva a 105 dollari al barile:...

Oscar 2026, Conan O’Brien dà il via alla...

Francia, avanza l’estrema destra: il partito di Marine...

Allegri lo sostituisce, Leao ‘rifiuta’ l’abbraccio: cos’è successo...

Bebe Vio, l’annuncio a Che tempo che fa:...

Milano-Cortina, Meloni rinuncia a cerimonia Paralimpiadi: aereo rientra...

Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells – Il match...