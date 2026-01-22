Oscar 2026, da ‘I peccatori’ a ‘Una battaglia dopo l’altra’: tutte le nomination

(Adnkronos) – Arrivano le nomination per gli Oscar 2026, ecco i candidati ai premi che verranno assegnati nella cerimonia del 15 marzo. Tra i titoli candidati al miglior film dell’anno ‘Marty Supreme’, ‘Una battaglia dopo l’altra’ e ‘I peccatori’ (‘Sinners’).
‘Bugonia’‘F1 – Il film’‘Frankenstein’‘Hamnet – Nel nome del figlio’‘Marty Supreme’’Una battaglia dopo l’altra”L’agente segreto”Sentimental Value”I peccatori”Train Dreams’
Chloé Zhao per ‘Hamnet – Nel nome del figlio’Josh Safdie per ‘Marty Supreme’Paul Thomas Anderson per ‘Una battaglia dopo l’altra’Ryan Coogler per ‘I peccatori’Joachim Trier per ‘Sentimental Value’
Teyana Taylor per ‘Una battaglia dopo l’altra’Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas per ‘Sentimental Value’Amy Madigan per ‘Weapons’Wunmi Mosaku per ‘I peccatori’
Benicio del Toro per ‘Una battaglia dopo l’altra’Sean Penn per ‘Una battaglia dopo l’altra’ Delroy Lindo per ‘I peccatori’Stellan Skarsgård per ‘Sentimental Value’.
