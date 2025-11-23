News

Ornella Vanoni, feretro arriva tra gli applausi al Piccolo Teatro: apre camera ardente a Milano

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il carro funebre che trasporta il feretro di Ornella Vanoni è arrivato al Piccolo Teatro Grassi di Milano, accompagnato dagli applausi dei cittadini che di domenica mattina passeggiano per via Dante. Ad attenderne l’arrivo all’ingresso del teatro, in cui Vanoni ha esordito come attrice, c’erano il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Nessun fiore ad adornare il feretro in legno chiaro, semplice, come la stessa cantante aveva richiesto, raccomandando di non spendere troppo per la bara, “tanto andrà bruciata”.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Scontro frontale nella notte, due morti e un...

Cosa succede al cervello durante il Black Friday?...

Ucraina, a Ginevra vertice Usa-Ue-Kiev su piano Trump....

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni oggi...

Napoli, donna accoltellata a Qualiano: arrestato l’ex compagno

Ucraina, a Ginevra incontro Ue-Usa-Ucraina. Rubio: “Piano scritto...

Genova, accoltella ex compagna e fugge: catturato nella...

Romina Power: “So che mia figlia Ylenia è...

Maltempo, breve tregua ma non dura: in arrivo...

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 23...