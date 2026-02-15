Orban accusa arbitro di razzismo dopo espulsione? Prima il tweet, poi Verona smentisce

(Adnkronos) –

Gift Orban accusa gli arbitri di razzismo? L’attaccante dell’Hellas Verona è stato espulso oggi, domenica 15 febbraio, dopo soli 10 minuti di gioco durante il match contro il Parma, poi perso 2-1 dagli scaligeri. Alla base della decisione del direttore di gara Pairetto ci sarebbe un parola di troppo urlata da Orban proprio all’indirizzo dell’arbitro.

Un espulsione nata da una protesta eccessiva, insomma, che però, secondo Orban, potrebbe nascondere altro. “Espulso per aver protestato contro una decisione. Come giocatore nero in Italia, non posso ignorare quanto spesso veniamo trattati in modo diverso”, ha scritto un account che sembrava appartenere all’attaccante nigeriano su X, “amo questo gioco e tutto ciò che chiedo è correttezza, rispetto e parità di trattamento in campo”.

Al termine della partita, in solidarietà con il proprio tesserato, l’Hellas Verona si è chiusa in silenzio stampa, ma in serata ha pubblicato un post sul proprio account ufficiale per smentire proprio il messaggio pubblicato dal ‘presunto’ Orban: “In merito a un post pubblicato oggi su un profilo del social media X attribuito al calciatore Gift Orban, Hellas Verona precisa che questo profilo non appartiene a Gift Orban”.

