Ondata di caldo anomalo, temperature primaverili e zero termico a 3200 metri

(Adnkronos) – Da un estremo meteo all’altro: dopo le sette settimane torrenziali che hanno segnato l’inizio del 2026 con piogge continue, alluvioni e disagi, ora l’Italia e l’Europa occidentale sprofondano in una calma piatta dai connotati primaverili, quasi estivi.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l’inverno sembra essersi spento all’improvviso. “Un campo anticiclonico subtropicale sta muovendo una massa d’aria decisamente mite verso l’Europa occidentale, spingendola fino al Mare del Nord e alle Isole Britanniche. È la prima vera pulsazione dell’anno di un promontorio subtropicale che ci mostra le potenzialità di configurazioni che un tempo non facevano parte del nostro clima, ma che negli ultimi anni si presentano sempre più frequentemente.”

Tra Spagna e Francia sono state registrate le prime temperature massime superiori ai 29°C, valori a tutti gli effetti estivi. Per ritrovare un’anomalia così estrema e diffusa nel cuore dell’inverno europeo bisogna risalire alla famigerata ondata di caldo anomalo del febbraio 2024, non tanto tempo fa, a conferma dunque di un trend climatico che sta trasformando le eccezionalità in una nuova e preoccupante normalità.

E questo caldo anomalo non ha risparmiato il nostro Nord-Ovest: in Piemonte e Valle d’Aosta si sono superati i 24°C e le temperature in Italia continuano ad essere quasi ovunque 10 gradi sopra la media del periodo. Una massa d’aria subtropicale eccezionale per la terza decade di febbraio.

La situazione resterà immobile per almeno due settimane. L’alta pressione ci farà compagnia garantendo condizioni stabili e assenza di piogge fino alla fine della prima decade di marzo; spingersi oltre con le previsioni rientra nel regno del “fantameteo”. L’Inverno sembra comunque finito, salvo possibili colpi di coda dopo metà marzo, che non possiamo escludere al 100%.

Ci attendono dunque previsioni “fotocopia” per i prossimi giorni: al Nord avremo tempo grigio in Pianura Padana per nubi basse, splendido e mite in montagna. Al Centro bel tempo prevalente, salvo nubi basse lungo le coste e in Toscana con clima primaverile e 20°C a Roma (!), al Sud stabilità assoluta, tempo meraviglioso e temperature eccezionalmente miti.

Di contro, lo zero termico, che normalmente a fine febbraio dovrebbe attestarsi sui 1500 metri, schizzerà oltre il doppio del suo valore, raggiungendo i 3200 metri di quota! Questo stallo atmosferico, unito ai venti deboli e ai mari calmi favorirà un ulteriore accumulo di smog. In quota, invece, il caldo estremo manterrà marcato il pericolo valanghe: si raccomanda la massima prudenza e il divieto assoluto di fuoripista.

Giovedì 26. Al Nord: poco nuvoloso e locali nebbie in pianura. Al Centro: qualche nube sparsa sulle coste tirreniche, sereno altrove. Al Sud: sole primaverile.

Venerdì 27. Al Nord: tra nebbie e sole. Al Centro: possibili nebbie al mattino, cielo con nubi irregolari. Al Sud: soleggiato.

Sabato 28. Al Nord: tra nebbie e sole. Al Centro: possibili nebbie al mattino, cielo con nubi irregolari. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: l’alta pressione dominerà incontrastata fino alla fine della prima decade di marzo, garantendo calma piatta e temperature anomale da Nord a Sud. Inverno in letargo prolungato.

