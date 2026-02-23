Omicidio di Rob Reiner e della moglie, il figlio Nick: “Non li ho uccisi io”

(Adnkronos) – “Non ho ucciso i mie genitori”. Si è dichiarato non colpevole di due capi d’imputazione per omicidio di primo grado il figlio più giovane del regista Rob Reiner, celebre per il ‘Harry ti presento Sally’, e della fotografa Michelle Singer, uccisi a coltellate lo scorso 14 dicembre nella loro abitazione di Los Angeles.

Nick Reiner, 32 anni, comparso oggi davanti alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles, rischia l’ergastolo o la pena di morte in base alle aggravanti contestate dall’accusa. L’udienza preliminare è stata fissata per il 29 aprile. L’imputato resta detenuto senza possibilità di cauzione.

Il procuratore distrettuale della contea, Nathan Hochman, aveva ribadito nelle scorse settimane la convinzione che una giuria di Los Angeles possa riconoscere Reiner colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio”. Al termine dell’udienza odierna, durata meno di dieci minuti, Hochman ha spiegato che l’iter processuale potrebbe richiedere tempo, anche in attesa del rapporto definitivo del medico legale e di eventuali perizie richieste dalla difesa. Le autorità non hanno ancora deciso se chiedere la pena capitale. La procura ha avviato una procedura di valutazione interna e ha incontrato i familiari della coppia per raccoglierne l’orientamento. Secondo fonti vicine alla famiglia, i parenti non sarebbero favorevoli alla richiesta della pena di morte.

Nick Reiner era stato arrestato dagli agenti del Los Angeles Police Department poche ore dopo il ritrovamento dei corpi dei genitori nella loro casa. In documenti poi posti sotto sigillo su richiesta degli investigatori, l’autopsia ha indicato come causa del decesso “multiple ferite da arma da taglio”.

Il trentaduenne, che secondo quanto emerso avrebbe da tempo problemi di dipendenza e salute mentale, era rappresentato inizialmente da un legale privato prima che il caso passasse all’Ufficio dei difensori pubblici.

La vicenda ha suscitato forte attenzione mediatica negli Stati Uniti anche per la notorietà di Rob Reiner, regista di numerosi successi cinematografici. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, la sera dell’omicidio la coppia avrebbe dovuto partecipare a una cena con l’ex presidente Barack Obama e l’ex first lady Michelle.

