Omicidio a Palermo, uomo accoltellato a morte in strada

(Adnkronos) – Omicidio a Palermo. Un uomo è stato accoltellato in viale dei Picciotti. La vittima, un clochard, presenta diverse ferite di arma da taglio al torace e all'addome. A dare l'allarme, poco prima delle 20, sarebbero stati dei senzatetto: sul posto sono intervenuti sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Sul luogo del delitto non è stata trovata l'arma, ma da un primo esame medico si tratterebbe di un coltello. L'uomo, sui 40anni, non aveva con se i documenti. Sul caso indaga la Squadra mobile della Questura di Palermo. —[email protected] (Web Info)