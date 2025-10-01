News

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann non risponde ai pm

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è rimasto in silenzio davanti ai pm di Roma che questo pomeriggio sono tornati nel carcere di Rebibbia dove è detenuto dopo essere stato estradato dalla Grecia per l’omicidio della figlia Andromeda trovata senza vita il 7 giugno scorso insieme alla madre Anastasia Trofimova. Nei confronti dell’americano nelle scorse settimane è stata emessa dal gip, che ha accolto la richiesta dei pm coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, una nuova ordinanza di custodia cautelare anche per l’omicidio aggravato della compagna. Gli accertamenti seguiti all’autopsia hanno evidenziato, infatti, per la donna la morte per soffocamento.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Farmaci, Altini (Simm): “Per accesso veloce dei cittadini...

Farmaci, Rasi: “Con maggiori dati da Aifa a...

San Francesco, via libera definitivo in Senato: il...

Sabato XXII Congresso Ass. Luca Coscioni a Orvieto,...

Neoplasie sangue, Vignetti (Gimema): “Associazioni pazienti aiutano il...

Oncoematologia, Petruzzelli (Lampada di Aladino): “Necessario cambio percorso...

Farmaci, Jommi (Upo), ‘maggiore scambio dati Aifa-Regione ottimizza...

Piantedosi e Pisani dal Papa, in dono lo...

Gli cade il telefono, ma non lo raccoglie:...

Atac, Gian Luca Spitella nuovo direttore della comunicazione...