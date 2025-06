Omicidi Villa Pamphili, da Corte Appello Larissa ok a estradizione Kaufmann

(Adnkronos) – La Corte d'Appello di Larissa ha detto sì all'estradizione in Italia di Francis Kauffman, l'americano accusato dell'omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno scorso. La richiesta di estradizione, a quanto si apprende, era stata avanzata solo dall’Italia. Intanto la procura di Roma ha delegato la polizia ad acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito dell’uomo. L’acquisizione è avvenuta questa mattina presso la direzione generale cinema e audiovisivo del Mic di piazza Santa Croce in Gerusalemme. Gli inquirenti puntano a ricostruire tutti i movimenti economici dell’americano. L’americano mercoledì davanti ai magistrati greci e italiani, in videocollegamento da piazzale Clodio insieme agli investigatori della Squadra Mobile, non ha risposto alle domande avvalendosi della facoltà di non rispondere limitandosi a professarsi innocente. Attesi nei prossimi giorni i risultati degli esami istologici, disposti dalla Procura in seguito all’autopsia eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica, che serviranno a chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella che la donna, nata a Omsk, in Siberia, sia stata soffocata. —[email protected] (Web Info)