‘Oltre la magia delle Winx’, in mostra a Pescara l’universo creativo di Rainbow

(Adnkronos) – Dai primi successi al fenomeno globale delle Winx, per giungere alla sperimentazione artistica più recente, 'Oltre la magia delle Winx – 30 anni di Rainbow – Visioni in movimento' celebra l’universo creativo dello studio fondato da Iginio Straffi che ha rivoluzionato l’animazione italiana, portandola a dialogare con la cultura pop internazionale. La mostra, in programma dal 27 giugno al 23 novembre al Clap Museum di Pescara, promossa in collaborazione con Sae Comics e in partnership con la stessa Rainbow, presenta un percorso immersivo che attraversa tre decenni di produzioni, personaggi, mondi e stili. In esposizione oltre 240 tavole originali tra bozzetti, disegni, storyboard, studi di ambientazione, video inediti e memorabilia: un viaggio nella fucina creativa che ha dato vita a fenomeni globali come Winx Club, 44 Gatti, Huntik – Secrets and Seekers, Pinocchio and Friends e Mermaid Magic. Non si tratta soltanto di un omaggio: la mostra racconta l’evoluzione dell’animazione come arte e industria, tra artigianato e tecnologia, design e storytelling, sempre in bilico tra intrattenimento e racconto autoriale. Un’attenzione particolare è dedicata alla figura di Iginio Straffi, fondatore e mente creativa di Rainbow, la cui visione ha saputo coniugare immaginazione, strategia e creatività italiana con uno sguardo sempre proiettato al futuro. "È un’emozione vedere trent’anni di lavoro, sogni e creatività prendere forma in una mostra così ricca e coinvolgente. Rainbow è nata per raccontare storie capaci di ispirare, unire e divertire: oggi come allora, crediamo nel potere dell’immaginazione. Questa esposizione è un tributo a chi ha reso possibile questo viaggio e a chi continua a credere nella magia dell’animazione", ha aggiunto Iginio Straffi, Fondatore e Presidente Rainbow. "Con questa mostra – commenta Nicola Mattoscio, Presidente di Sae Comics e della Fondazione Pescarabruzzo, che ha dato vita al Clap – vogliamo offrire al pubblico un viaggio tra visioni in movimento, capaci di raccontare trent’anni di immaginario collettivo. Al Clap Museum, la cultura non si conserva soltanto: si rinnova, si condivide, si accende. È qui che generazioni diverse, linguaggi e sogni possono dialogare con percorsi coinvolgenti e originali". "Rainbow ha creato un immaginario che ha formato generazioni: potente, inclusivo, iconico. Questa mostra è un’occasione per restituire profondità e valore a quel linguaggio visivo che ha saputo parlare a tutto il mondo. Il percorso espositivo è un invito a entrare nel laboratorio dell’invenzione, dove ogni bozzetto racconta una visione, ogni personaggio una possibilità", ha commentato Dario Maria Gulli, curatore della mostra e Direttore Editoriale Sae Comics. —[email protected] (Web Info)