Oggi Hbo Max sbarca in Italia e c’è un accordo con Prime Video

(Adnkronos) – Da oggi la piattaforma streaming Hbo Max è disponibile anche in Italia. Per l’occasione Prime Video ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (Wbd) che renderà Hbo Max disponibile per milioni di utenti in Europa.

Grazie a questo accordo, da oggi, Prime Video distribuirà HBO Max in Italia, Germania e Austria. Come parte del progressivo rafforzamento globale tra Prime Video e Warner Bros. Discovery, l’accordo estenderà anche le collaborazioni attualmente esistenti a livello europeo in Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Belgio. Hbo Max, dunque sbarca in Italia e sarà disponibile come abbonamento aggiuntivo per i clienti Prime Video nei tre Paesi, offrendo accesso a un catalogo di contenuti premium di Wbd, tra cui Hbo Originals, Max Originals, film Warner Bros. e titoli dell’universo Dc, il tutto attraverso un’esperienza fluida e ormai familiare per gli utenti. I clienti potranno sottoscrivere un abbonamento a Hbo Max in base alle proprie esigenze, scegliendo tra i piani Basic con pubblicità, Standard e Premium, oltre all’opzione aggiuntiva Sports.

Gli iscritti a Prime Video avranno un posto in prima fila per le migliori produzioni disponibili su Hbo Max, tra cui l’ultimo capitolo della saga de ‘Il Trono di Spade’, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (19 gennaio), e il medical drama vincitore dell’Emmy Award, ‘The Pitt’. ‘Una battaglia dopo l’altra’, il film di Paul Thomas Anderson candidato agli Oscar e vincitore di 4 Golden Globes, farà il suo debutto in streaming al momento del lancio, mentre i fan della DC potranno ‘guardare in alto’ per ammirare ‘Superman’ o restare incollati allo schermo per ‘Weapons’ e ‘The Conjuring – Il rito finale’, gli ultimi film horror della New Line Cinema, in arrivo prossimamente. L’offerta spazia dalla magia dei film di Harry Potter a serie iconiche come ‘Friends’ e ‘The Big Bang Theory’.

Sarà inoltre disponibile un catalogo o di serie e film original Hbo provenienti dalla Germania e dall’Italia. Tra le serie tedesche spiccano ‘4 Blocks Zero’, prequel della popolare serie ‘4 Blocks’, e l’heist drama ‘Banksters’. Le produzioni italiane includono la serie ‘Melania Rea – oltre il caso’, incentrata su questo scioccante caso di omicidio avvenuto nel 2011, ‘Portobello’ di Marco Bellocchio, sul caso Enzo Tortora, accusato ingiustamente, e docuserie come ‘Gina Lollobrigida: Diva Contesa’ e ‘Saman – La verità nascosta’, che esplora la lotta di una giovane donna per la libertà. Anche produzioni locali come ‘Wunderschöner’ della Warner Bros. Pictures Germania e i film italiani ‘Nonostante’ con Valerio Mastandrea e ‘Squali’, il potente esordio alla regia di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco, saranno disponibili su Hbo Max nel 2026. Con l’aggiunta del pacchetto Sport, inoltre, gli spettatori potranno assistere a imperdibili eventi sportivi come i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’Australian Open e il Roland Garros.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Hbo Max su Prime Video in Italia, Germania e Austria”, ha dichiarato Elisabetta Carruba, Director, Prime Video Channels, Emea. “Hbo è sinonimo di contenuti di altissima qualità; l’aggiunta di Hbo Max come abbonamento aggiuntivo al nostro catalogo esistente di serie di livello mondiale, film di successo ed eventi sportivi in diretta è un passo importante nel nostro obiettivo di diventare la prima destinazione di intrattenimento per i nostri clienti”.

Qaisar Rafique, EVP, Head of Commercial Development, Emea & Apac, Warner Bros. Discovery, ha dichiarato: “Il 2026 sarà un anno importante per Hbo Max, che verrà lanciato in alcune delle più grandi economie mondiali. L’ampia portata di Prime Video ci aiuterà a intrattenere il maggior numero possibile di persone in questi nuovi mercati. Questa collaborazione è una riprova della qualità del nostro storytelling, dell’innegabile richiesta dei nostri contenuti pluripremiati da parte degli utenti e del fatto che Hbo Max è la destinazione ideale per godersi momenti che non potreste vivere altrove”.

Questo accordo rafforza il rapporto globale di Wbd con Prime Video. Hbo Max è già disponibile come abbonamento aggiuntivo in Stati Uniti, Messico, Colombia, Francia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Belgio. L’aggiunta di Germania, Austria e Italia sottolinea il valore dei contenuti di Hbo Max e la forza della portata internazionale di Prime Video.

HBO Max offre tre piani mensili: ‘Base con pubblicità’ costa 5,99 euro al mese e permette la visione su 2 dispositivi in Full HD; ‘Standard’, al costo di 11,99 euro al mese, permette la visione su 2 dispositivi in Full HD, con 30 download (con limitazioni); mentre ‘Premium’, a 16,99 euro al mese consente la visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) e 100 download (con limitazioni). A qualsiasi piano sarà possibile aggiungere, per 3 euro al mese, il pacchettto sport, che include contenuti con pubblicità e permette la visione in contemporanea a due device.

