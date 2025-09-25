News

Nuovo incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato nel Milanese

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Incidente mortale sul lavoro oggi giovedì 25 settembre a Bubbiano, nel Milanese. La vittima è un operaio di 62 anni, rimasto schiacciato mentre stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri d'acciaio. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco di Milano. L'uomo è stato soccorso prima dai suoi colleghi e dopo pochi minuti dai Vigili del fuoco, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto tre mezzi del Comando di via Messina, il 118, i carabinieri e i tecnici di Ats. Restano da chiarire le cause dell'infortunio mortale. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Realme GT 8 Pro, in arrivo il flagship...

Meloni, l’elogio del Telegraph: “Ha trasformato l’Italia in...

Ballando, Carlucci: “Lucarelli al GF? Felice che abbia...

Barbara d’Urso nel cast di Ballando: “Mediaset? Del...

Sinner, tutto facile a Pechino: batte Cilic all’esordio...

Viceministra Esteri Israele, Haskel: “Meloni capisce più di...

Dolore cronico, online il vodcast per aiutare nel...

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: “Non...

Università, con Unicredit nasce rete tra atenei Sud...

Polonara, intervento riuscito: “Tutto ok con il trapianto”