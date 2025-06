Nucleare, Iran: “Domenica nuovo round negoziati con Usa in Oman”

(Adnkronos) – Domenica prossima, 15 giugno 2025, si terrà a Muscat, in Oman, un nuovo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Teheran in una nota dopo che il presidente americano Donald Trump aveva parlato di nuovi colloqui in programma per giovedì. "Il prossimo round di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti è in programma per domenica prossima a Muscat", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei in una nota. Nel frattempo, ha aggiunto, il ministro degli Esteri e capo negoziatore iraniano Abbas Araghchi "si recherà in Norvegia mercoledì e giovedì". —internazionale/[email protected] (Web Info)