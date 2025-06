Nozze Bezos, temporale su Lauren Sancherz sposa fortunata – Video

(Adnkronos) – Temporale, lampi e tuoni. Certamente, non il miglior modo per iniziare i festeggiamenti del matrimonio-evento di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Ma, come recita un famoso detto, ‘Sposa bagnata, sposa fortunata’. Nel frattempo, a Cannareggio c’è un via vai di taxi acquatici per riportare tempestivamente gli ospiti nei rispettivi hotel. Domani il grande giorno: il fondatore di Amazon e l’ex giornalista si diranno ‘sì’ sull’isola di San Giorgio, che sarà blindatissima. —[email protected] (Web Info)