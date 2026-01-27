News

Novi Ligure, Omar Favaro a giudizio con l’accusa di maltrattamenti all’ex moglie

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – A 25 anni dal massacro di Novi Ligure, Omar Favaro è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Ivrea con l’accusa – da lui sempre fermamente respinta – di maltrattamenti alla ex moglie. Il processo si aprirà il prossimo 19 marzo.  

I fatti si sarebbero svolti tra il 2019 e il 2021 e a presentare denuncia era stata la stessa donna che si è costituita parte civile, riferendo di aver subito minacce di morte, botte, soprusi fisici e psicologici.  

Erika De Nardo e Omar Favaro avevano 16 e 17 anni quando nel febbraio 2001 uccisero la madre di lei, Susy Cassini, e il piccolo Gianluca, il fratellino che aveva solo 11 anni.  

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Violenza sulle donne, ecco testo base Bongiorno: non...

Gianni Berengo Gardin fotografa lo studio di Giorgio...

Al via l’VIII edizione del Premio “Nonno Bruno,...

Niccolò Ricci nominato Presidente di Polimoda

Timothée Chalamet scalza Checco Zalone, ‘Marty Supreme’ vola...

Malattie rare: a Brescia serata di musica, ricerca...

Femminicidio Federica Torzullo, i genitori di Carlomagno sono...

Georgina Rodriguez compie gli anni, Ronaldo: “Auguri alla...

Jimmy Kimmel scoppia in lacrime per Alex Pretti:...

Musetti-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv