‘Non fidarti degli insoliti sospetti’, campagna Inail contro incidenti domestici

(Adnkronos) – L’ambientazione è quella di un film poliziesco, dove ferri da stiro, frullatori, pentole e detergenti chimici sono gli indiziati: torna con l’edizione 2026 la campagna di comunicazione biennale ‘Non fidarti degli insoliti sospetti’, con la quale l’Inail punta a diffondere la cultura della prevenzione dei rischi legati alle attività casalinghe e il valore sociale della tutela assicurativa obbligatoria. Attraverso lo stile narrativo dei polizieschi, le attività informative in programma su social, radio, tv e carta stampata, fanno emergere i rischi, spesso sottovalutati, presenti nelle abitazioni, dove l’utilizzo non corretto di elettrodomestici e prodotti per la casa può causare incidenti anche gravi. La campagna è partita lunedì 29 dicembre, a un mese dalla scadenza per il rinnovo della polizza, fissata al 31 gennaio 2026.

L’assicurazione protegge dalle conseguenze più gravi di un infortunio chiunque si occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa ed è obbligatoria tra i 18 e i 67 anni. Il premio annuale ammonta a 24 euro, è deducibile fiscalmente ed è a carico dello Stato per le famiglie a basso reddito. Le prestazioni comprendono: una rendita diretta per inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16%, compresa tra un minimo di 139,58 e un massimo di 1.702,23 euro, una prestazione una tantum rivalutabile per inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%, pari a 395 euro, e una rendita ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, dell’importo massimo di 1.702,23 euro.

Per gli infortuni domestici con esito mortale, inoltre, è prevista l’erogazione in favore dei superstiti, o di chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, di un assegno una tantum di 12.342,84 euro e un’ulteriore prestazione una tantum a carico del Fondo vittime gravi infortuni. Infine, i titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100% in condizioni particolarmente gravi, hanno diritto a un assegno mensile per l’assistenza personale continuativa.

La polizza tutela gli assicurati contro gli infortuni che si verificano nell’abitazione e nelle sue pertinenze, come giardini, balconi, cantine, soffitte e aree comuni condominiali. La protezione si estende anche alle piccole riparazioni fai-da-te e alla cura degli animali domestici. Inoltre, la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze è considerata al pari dell’abitazione, purché si trovi sul territorio nazionale.

Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una comunicazione dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPa precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio. Se il pagamento è effettuato entro la scadenza, la copertura decorre dal primo gennaio, mentre, in caso di ritardo, l’assicurazione decorre dal giorno successivo al pagamento. Le nuove iscrizioni possono essere effettuate durante tutto l’anno, mediante l’apposito servizio online disponibile sul portale dell’Istituto, a cui è possibile accedere tramite credenziali Spid, Cie o Cns.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il contact center Inail, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18, al numero 06.6001, disponibile sia da rete fissa, sia da rete mobile. Inoltre, per approfondire meglio, è stato realizzato un opuscolo con la descrizione completa dell’assicurazione, che comprende anche una sezione dedicata alla prevenzione degli infortuni, mentre le informazioni di carattere generale sulla polizza sono sintetizzate in una brochure.

