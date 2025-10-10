News

Nobel, Casa Bianca: “Comitato ha dimostrato di anteporre la politica alla pace”

by Adnkronos
(Adnkronos) – "Il Comitato per il Nobel ha dimostrato che antepongono la politica alla pace". Così in un post su X il portavoce della Casa Bianca, Steven Cheung, dopo l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. "Il presidente Trump continuerà a fare accordi di pace nel mondo, a porre fine a conflitti e salvare vite".  Sulla decisione di non conferire il premio tanto ambito a Donald Trump, il presidente del Comitato del Noberl per la pace Jorgen Watne Frydnes ha chiarito rispondendo ai giornalisti che "basiamo le nostre decisioni unicamente sul lavoro e la volontà di Alfred Nobel".  
