No vax assolta per frasi contro Bassetti. Il giudice: “Delirio generico”

(Adnkronos) – Una donna residente a Napoli è stata assolta dall’accusa di istigazione a delinquere per una frase, pubblicata nel 2021 sul canale Telegram ‘Basta dittatura’, in cui commentava le posizioni di Matteo Bassetti sulla campagna vaccinale scrivendo: “Bisogna farli fuori tutti, sono criminali di guerra”.

Il gup Matteo Buffoni e, in secondo grado, la seconda sezione della Corte d’Appello di Genova, presieduta da Marco Panicucci, hanno ritenuto che il messaggio non fosse rivolto in modo specifico all’infettivologo del San Martino, configurandosi come un “delirio” dal tenore generico. La vicenda risale al periodo delle manifestazioni no vax, quando sul canale erano stati diffusi anche il numero di telefono di Bassetti e altri messaggi contro il medico. Le autorità giudiziarie hanno in passato condannato alcuni utenti per la pubblicazione del numero e per l’invito a tempestarlo di chiamate. Nel caso della donna, difesa dall’avvocato Giuseppe Vitiello, i giudici hanno invece escluso l’istigazione, rilevando l’assenza di un destinatario determinato.

Un caso analogo era già stato deciso in abbreviato con un’altra assoluzione a carico di un uomo denunciato da Bassetti per motivi simili.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)