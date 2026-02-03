News

Nkunku lo salta, Ravaglia lo abbatte: calcio di rigore giusto in Bologna-Milan?

by Adnkronos
(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Bologna-Milan. Oggi, martedì 3 febbraio, nella sfida valida per la 23esima giornata di Serie A, i rossoneri hanno firmato il gol del 2-0 grazie a un calcio di rigore conquistato e realizzato da Christopher Nkunku. Succede tutto al 38′: Modric lavora il pallone tra le linee per Loftus-Cheek, che serve un assit perfetto per l’attaccante francese. Nkunku, solo davanti a Ravaglia, sposta il pallone ma trova il contatto con il portiere del Bologna in uscita: Manganiello non ha dubbi e indica il dischetto. 

Le immagini mostrano come, nel tentativo di colpire il pallone, Ravaglia trovi le gambe di Nkunku, che sbatte sul petto del portiere rossoblù, slanciato verso la sfera, e cade. Il check del Var serve non solo a confermare il contatto falloso tra i due, ma anche a verificare la posizione dell’attaccante milanista. 

Dopo alcuni secondi di attesa, la posizione di partenza sull’assist di Loftus-Cheek viene giudicata buona e il rigore confermato. Il successivo piatto destro proprio di Nkunku spiazza Ravaglia e vale il 2-0. 

 

sport

