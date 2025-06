Nino Tronchetti Provera, chi è la nuova fiamma di Michelle Hunziker

(Adnkronos) –

Nino Tronchetti Provera è la nuova fiamma di Michelle Hunziker? I due sono stati paparazzati da Oggi mentre si scambiano un tenero bacio, in centro a Milano, che sembra confermare la loro relazione. Ma chi è il Tronchetti Provera (non l'ex di Chiara Ferragni) che ha rubato il cuore della showgirl svizzera? Tronchetti Provera ha 55 anni, è un manager e si occupa di finanza e investimenti sostenibili. È cugino di Giovanni Tronchetti Provera, l'imprenditore del gruppo Pirelli che negli ultimi mesi è stato al centro delle pagine di gossip per la sua relazione, ormai conclusa, con Chiara Ferragni. Tronchetti Provera è laureato in Economia Aziendale e ha conseguito un master all'INSEAD (The Business School of the World). Nel 1997 ha fondato Cam Tecnologie e dal 2002, per cinque anni, ha lavorato nel gruppo Telecom Italia. È il fondatore e Managing Partner di Ambienta, con sede a Milano. Sul fronte sentimentale è noto che Nino Tronchetti Provera ha alle spalle un matrimonio. L'imprenditore è stato sposato con la fotografa Francesca Malgara, dalla quale ha avuto tre figlie Virginia, Allegra e Camilla. —[email protected] (Web Info)