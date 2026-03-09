News

Nino Frassica e Valeria Marini, le scuse in tv (anzi, no)

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Valeria Marini voleva le scuse pubbliche di Nino Frassica e alla fine le ha ottenute. Più o meno. La showgirl, come ha spiegato a La volta buona, si è offesa per la gag con cui il comico, a Sanremo 2026, ha ironizzato sugli effetti di un ritocchino alle labbra. Marini, quasi in lacrime, ha reso noto di aver ricevuto le scuse private di Frassica ma non quelle pubbliche. Lacuna colmata nella puntata di Che tempo che fa dell’8 marzo.  

 

 

“Chiedo scusa pubblicamente – esordisce serio Frassica -. Avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film… Chiedo scusa a Valeria… Golino”. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Foggia, terremoto nel Gargano: la scossa di magnitudo...

Iran, acqua fattore chiave nella guerra: perché è...

Sciopero 9 marzo, dalla scuola alla sanità: chi...

Carta docente 2025-2026 attiva da oggi, inclusi i...

Carburante, pressing su governo per taglio immediato accise...

Indian Wells, Paolini batte Tomljanovic in tre set...

Iran-Usa, la partita per l’uranio: le mosse di...

Iran, prezzo del petrolio supera 100 dollari. Trump...

Milan-Inter 1-0, pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri nel recupero....

Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno –...