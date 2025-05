Nicola: “Contro il Napoli non ci saranno Caprile e Gaetano”

(Adnkronos) – Tra poche ore si deciderà lo scudetto. Domani, venerdì 22 maggio, si giocano Como-Inter e Napoli-Cagliari per l'ultima giornata di campionato. La squadra di Conte ha il destino nelle proprie mani, contro un Cagliari già salvo e che dovrà fare a meno di alcuni dei suoi uomini migliori, come spiegato dal tecnico rossoblù Davide Nicola. "Di certo non ci saranno Gaetano e Caprile, che ha giocato infortunato nella gara contro il Venezia. Lo ringrazio per essere rimasto in campo nonostante il problema. Purtroppo è una distrazione di primo grado alla gamba". L'allenatore dei sardi ha poi spiegato che, oltre ai due giocatori in prestito dal Napoli, potrebbero esserci altre assenze: "Zortea sta facendo un'ecografia, Pavoletti dovrebbe esserci. Domani vedremo una grande gara, sembra che Como e Cagliari siano diventati crocevia per lo scudetto. Se lo giocheranno Inter e Napoli. Noi siamo persone serie e faremo la nostra gara". —[email protected] (Web Info)