Nico Paz lascia il Como e torna al Real Madrid a gennaio? La situazione

Nico Paz lascia il Como per tornare al Real Madrid già a gennaio? Ad oggi, è un’ipotesi. La notizia è stata data da Tyc Sport, secondo cui il centrocampista argentino, che in questo primo scorcio di stagione sta facendo le fortune dei lombardi di Cesc Fabregas, e il Real starebbero ragionando su un rientro anticipato. Qual è la situazione? I Blancos hanno la possibilità di un acquisto agevolato dell’argentino e potrebbero riportarlo a Madrid entro il 2027 con un costo vantaggioso grazie ad accordi fissati in passato. Le cifre? Circa 9 milioni di euro, a fronte di un valore attuale compreso tra i 50 e i 60 milioni.  

Non dovesse concretizzarsi il rientro in Spagna già a gennaio, la trattativa per il ritorno di Nico Paz al Real Madrid prenderebbe piede nell’estate 2026.  

