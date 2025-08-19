News

New York, focolaio di legionella ad Harlem: 5 morti e 108 casi confermati

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un focolaio di legionella ha colpito il quartiere di Harlem, a New York, causando cinque morti e 14 ricoveri ospedalieri. Secondo quanto riferito dal Dipartimento della Salute cittadino, l’epidemia sarebbe legata a torri di raffreddamento contaminate. "Il Dipartimento della Salute di New York City sta attualmente indagando su un cluster comunitario di legionella a Central Harlem", si legge in una nota ufficiale. "Al 18 agosto sono stati confermati 108 casi, cinque decessi e 14 persone sono ancora ricoverate". Le autorità sanitarie hanno spiegato che la malattia non è trasmissibile direttamente da persona a persona, ma si diffonde attraverso goccioline contaminate e può provocare febbre e polmonite, soprattutto nei soggetti con sistema immunitario debole.  Campioni prelevati dalle torri di raffreddamento della zona hanno mostrato tracce del batterio legionella, e gli impianti risultati positivi sono già stati sottoposti al trattamento prescritto dalle autorità. Le stesse hanno chiarito che il focolaio "non è legato all’acqua calda o fredda degli edifici". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Corea del Nord, Kim: “Serve espansione radicale dell’armamento...

Wta Cincinnati, Paolini ko in finale con Swiatek

Estate finita? Stop al caldo, arrivano i temporali:...

Ucraina, Trump e il fuorionda con Macron: “Putin...

Alcaraz numero uno al mondo? Ecco cosa serve...

Alcaraz, lezione di sportività e messaggio in mondovisione:...

Malore Sinner, il medico fisiatra: “Stress fisico e...

Sinner, ritiro contro Alcaraz: “Stavo male, ci ho...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 agosto

Napoli, ispettore di polizia accoltellato e ucciso in...