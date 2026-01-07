Neve e gelo in Francia, Parigi imbiancata: voli cancellati e trasporti nel caos

(Adnkronos) – Una intensa ondata di neve e gelo ha colpito la Francia, portando disagi diffusi nei trasporti, incidenti mortali e allerta meteo diffusa in gran parte del paese, inclusa la capitale Parigi.

Secondo i bollettini meteo, vaste aree della Francia settentrionale e occidentale, compresa la regione dell’Île-de-France, sono sotto allerta arancione per neve e ghiaccio. Le strade principali e le arterie intorno a Parigi sono impraticabili in molti punti, con traffico rallentato e numerosi incidenti per condizioni scivolose. Autorità e servizi di traffico invitano la popolazione a evitare spostamenti non necessari e a dotarsi di pneumatici invernali o catene quando possibile.

La capitale francese si è svegliata sotto un manto bianco che ha trasformato alcune strade in paesaggi invernali, con fotografie e video che mostrano luoghi iconici come Champ-de-Mars e i tetti parigini coperti di bianco.

Le nevicate hanno però causato gravi disagi nei trasporti pubblici: servizi di autobus e alcune linee ferroviarie sono stati sospesi o rallentati a causa del ghiaccio sui binari e delle scarse condizioni di visibilità. Anche il traffico su strada ha subito forti rallentamenti, con code record registrate su molte tangenziali e autostrade di accesso alla città.

Un centinaio di voli sono stati cancellati questa mattina all’aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle e altri 40 all’aeroporto di Orly, ha dichiarato il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot su CNews esprimendo “l’auspicio che la situazione torni alla normalità nel pomeriggio”. Il ministro ha anche chiesto “di stare vigili” in “tutto il Paese”, “in particolare per quanto riguarda la pioggia gelata, che non è sempre stata prevista e può arrivare in qualsiasi momento”.

La combinazione di neve e ghiaccio ha già provocato almeno cinque vittime su strade francesi, secondo le autorità locali, con incidenti mortali in varie regioni, tra cui l’Île-de-France. Le autorità riconoscono che l’evento meteorologico è stato più severo del previsto, sottolineando la difficoltà delle previsioni ad anticipare con precisione la portata della nevicata.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)