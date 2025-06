Neonati sepolti, Corte d’assise di Parma dispone perizia psichiatrica per Chiara Petrolini

(Adnkronos) –

Disposta la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini, la ragazza di Vignale di Traversetolo accusata di aver ucciso, in maniera premeditata, i propri due figli neonati nell’aprile del 2023 e nell’agosto del 2024, seppellendo poi i corpicini nel giardino di casa. Lo ha stabilito la Corte d’assise di Parma, riunitasi questa mattina presso il tribunale ducale e presieduta dal giudice Alessandro Conti che ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Nicola Tria. La decisione ha portato anche al conferimento dell’incarico ai periti tecnici – che verranno nominati nelle prossime ore – affinché la perizia venga svolta il prossimo 15 settembre, quando verranno ascoltati in aula anche i primi testimoni chiamati a comparire. “Quello che è accaduto può trovare spiegazione solo se andiamo a indagare in quella direzione, se usiamo gli strumenti della logica e della razionalità la spiegazione non la troviamo”. Queste le prime parole pronunciate dall’avvocato Tria al termine dell’udienza. “La domanda da farsi – ha proseguito il legale – non è cosa abbia fatto, perché da questo punto di vista l’indagine ha messo tanti punti fermi, pur con alcune cose ancora da verificare. La domanda è perché il fatto sia accaduto, chi sia Chiara Petrolini e cosa sia accaduto nella sua mente”. Il dibattimento dovrà inoltre chiarire se davvero l’imputata abbia nascosto a parenti e conoscenti entrambi le gravidanze e come mai nessuno tra i parenti, gli amici e l’ex fidanzato Samuel – anche lui oggi presente in aula assieme alla Petrolini – non si sia accorto di nulla. —[email protected] (Web Info)