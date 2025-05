Napoli, telecronista inglese impazzisce per lo scudetto. E parla in napoletano – Video

(Adnkronos) – Lo Scudetto del Napoli non sta facendo parlare soltanto in Italia, ma anche all'estero. La squadra di Conte è stata protagonista di un campionato sempre al nelle zone di vertice, e culminato nella vittoria contro il Cagliari che ha regalato il quarto titolo della loro storia agli azzurri, rendendo così inutile il successo dell'Inter a Como. E mentre Inzaghi si lecca le ferite e si concentra sulla finale di Champions League, ci sono alcuni addetti ai lavori che si sono esaltati nella festa partenopea. Tra questi c'è anche Patrick Kendrick, una delle storiche voci della tv inglese che spesso fa da telecronista per le partite di Serie A. Al triplice fischio che è valso il tricolore, il giornalista ha urlato in telecronaca: "Il Napoli è campione di nuovo! La stagione è iniziata con lo slogan 'amma fatica'' ed è finita con amm vinciut''!", il tutto condito da una perfetta cadenza napoletana inglesizzata. Il riferimento è alle parole di inizio stagione di Antonio Conte che, conscio di prendere una squadra che la stagione precedente aveva chiuso al decimo posto, aveva puntato fin da subito sul lavoro. E alla fine ha avuto ragione. —[email protected] (Web Info)