Napoli, si è rinnovato il miracolo di san Gennaro: il sangue si è sciolto

(Adnkronos) – Oggi 19 settembre alle 10.07 si è rinnovato il miracolo di san Gennaro a Napoli. C'era grande attesa nel Duomo di Napoli per il prodigio della liquefazione del sangue del santo patrono della città. L'arcivescovo di Napoli, il cardinale don Mimmo Battaglia, si è recato nella Cappella del Tesoro con l'abate, monsignor Vincenzo De Gregorio, il sindaco Gaetano Manfredi (che presiede la Deputazione di San Gennaro) e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Poi è stata aperta la cassaforte che custodisce le ampolle con il sangue. Le reliquie sono state portate all'altare maggiore della cattedrale per la celebrazione eucaristica, sino all'annuncio della liquefazione del sangue. Nella Chiesa del Duomo di Napoli erano presenti in prima fila l'ex presidente della Camera e candidato alle Regionali per il centrosinistra, Roberto Fico, e anche l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.