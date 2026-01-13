News

Napoli, scambiò gravidanza per un mal di schiena e la donna morì: medico condannato a due anni

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una gravidanza fu scambiata per lombosciatalgia e le furono prescritti solo antinfiammatori. Così morì la 36enne Anna Siena. Per questi fatti, il giudice monocratico di Napoli Filippo Putaturo ha condannato a due anni di reclusione il medico che l’aveva visitata. Il professionista, che era in servizio all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, era finito sotto processo con le accuse di omicidio e lesioni colpose.  

Secondo la ricostruzione, Anna Siena, che non sapeva di essere incinta, si recò in ospedale con forti dolori addominali. Dopo una visita, le furono prescritti degli antidolorifici e fu dimessa. Dopo tre giorni, la giovane morì.  

Dall’autopsia, però, è poi emerso che quei dolori erano conseguenza della presenza nel suo grembo di un feto morto di cui i sanitari non si erano accorti. Secondo il medico legale che eseguì l’esame autoptico, Anna Siena “poteva essere salvata se solo fosse stata visitata a dovere” e la sua morte sopraggiunse “a causa di uno shock emorragico conseguente ad una sindrome da coagulazione intravascolare disseminata prodotta dalla ritenzione di feto morto in utero”. Parti civili a processo si sono costituiti i familiari della 36enne, assistiti dagli avvocati Sergio e Angelo Pisani: “Spero che questa sentenza serva a salvare altre vite – ha detto l’avvocato Sergio Pisani – poiché i casi di gravidanza criptica si verificano molto più spesso di quanto si possa pensare”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Conte espulso in Inter-Napoli: due giornate di squalifica

Imperia, cade dal balcone per sfuggire al marito....

Perdere peso ‘guarisce’ anche le cellule del tessuto...

Focolaio di meningite a Napoli, l’ospedale smentisce i...

Caserta, 13enne ucciso a coltellate: assolto l’unico imputato....

Milano Cortina, Coca Cola presenta nuovo modello distribuzione...

Si taglia i capelli al cambio campo, l’incredibile...

William e Kate condividono l’amore di Elisabetta II...

Crans-Montana, autopsia su Riccardo Minghetti: altri accertamenti per...

Forno a microonde, fa male alla salute? La...