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Napoli-Lecce, Banda si accascia a terra per un malore. Cos’è successo

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(Adnkronos) – Attimi di paura allo stadio Diego Armando Maradona, nei minuti finali di Napoli-Lecce di oggi sabato 14 marzo. Al minuto 87 della partita, sul punteggio di 2-1 per gli azzurri, l’attaccante giallorosso Lameck Banda si è accasciato a terra per un malore. Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato tra i primi ad accorgersi della situazione, attirando l’attenzione dei giocatori e dell’arbitro. 

In seguito all’intervento dello staff sanitario, l’attaccante zambiano ha ripreso i sensi ed è stato accompagnato – in barella – verso una delle ambulanze a bordo campo. Incoraggiato da un lungo applauso del Maradona. Come spiegato durante la diretta su Dazn, il Lecce ha confermato come il calciatore adesso sia in buone condizioni.  

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