Napoli-Juve 1-0, la diretta del match

(Adnkronos) – Napoli e Juventus in campo oggi domenica 7 dicembre per il match – in diretta tv e streaming – valido per la 14esima giornata della Serie A. I campioni d’Italia, reduci dalla vittoria sul campo della Roma, vanno a caccia della vetta della classifica. I bianconeri, dopo il successo di una settimana fa contro il Cagliari, cercano punti per avvicinare la zona altissima della graduatoria. 

 

Nel prossimo turno il Napoli fa visita all’Udinese, la Juve giocherà a Bologna. 

