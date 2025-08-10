News

Napoli, incendio su traghetto con 155 passeggeri: fiamme domate

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Incendio nella sala macchine della motonave 'Raffaele Rubattino' della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L’incendio, si legge in una nota della Compagnia Italiana di Navigazione (Cin), è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti. La nave ha proseguito verso il porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori. L'incendio scoppiato in sala macchine è stato spento e l'area è stata sigillata. A bordo della nave 155 passeggeri più i membri dell'equipaggio. La motonave 'Raffaele Rubattino' è stata raggiunta da due motovedette della Capitaneria di Porto di Napoli e di Capri e altre 5 navi commerciali sono state dirottate sul posto.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner, che noia a Cincinnati: “Non c’è molto...

Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i...

Musetti e Cobolli eliminati a Cincinnati, ma si...

Gaia, lo sfogo e le lacrime: “Ansia e...

Turchia, terremoto magnitudo 6.1 a ovest

Vagnozzi gli dà indicazioni, Sinner impreca… con se...

Atletica, Doualla trascina la staffetta 4×100 all’oro. Trionfi...

Fumo in cabina, atterraggio d’emergenza a Brindisi per...

Trump: “Homeless via da Washington, devono andarsene”

Ucraina-Russia, Vance: “Accordo non farà felici Kiev e...