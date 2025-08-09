News

Napoli-Girona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Nuova amichevole per il Napoli. Il club azzurro sfida oggi, sabato 9 agosto, il Girona nell'ultimo test della preparazione estivo a Castel di Sangro. Dopo Arezzo, Catanzaro, Brest e Casertana, Conte alza il livello e affronta la squadra spagnola, che nell'ultima stagione ha partecipato alla Champions League ma ha chiuso l'annata al sedicesimo posto in Liga.  Il Napoli invece, dopo match deludenti, vuole ripartire con una vittoria per ridare entusiasmo all'ambiente in vista dell'inizio del campionato, previsto per il weekend del 24 agosto. Appuntamento a cui i partenopei arriveranno da campioni in carica.  Il match tra Napoli e Girona è in programma oggi, sabato 9 agosto, a Castel di Sangro alle ore 19. Ecco le probabili formazioni: 
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Lucca, Lang. All. Conte 
Girona (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Abel Ruiz, Asprilla. All. Michel  L'amichevole tra Napoli e Girona sarà visibile in diretta televisiva su Dazn e OneFootball, visibili tramite smart tv, oltre che su SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn e OneFootball, su NOW e sull'app Sky Go.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Israele verso l’occupazione totale di Gaza City: domenica...

Botulino, l’esperta: “Più rischi con il caldo ma...

Il caldo stringe la morsa sull’Italia, oggi 6...

Colonia-Atalanta, oggi amichevole per la Dea: orario, probabili...

Mal d’estate, 10 mosse per superare la tristezza...

Più investi e assumi e meno paghi, Ires...

Ex Ilva, countdown per l’accordo: Urso: “Il 12...

Usa, sparatoria nel campus dell’Università Emory ad Atlanta

Trump: “Presto incontro con Putin, abbiamo chance per...

Spagna, maxi incendio nella Moschea-Cattedrale di Cordova