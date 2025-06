(Adnkronos) –

Esplosione a Napoli oggi, mercoledì 25 giugno, in un deposito di bombole di gas. Lo scoppio, avvenuta in via Peppino De Filippo, in pieno centro città, ha danneggiato i primi due appartamenti di uno stabile. Dalle macerie è stata estratta viva e soccorsa una donna. Operazioni di messa in sicurezza ed evacuazione dell’area in corso. Non si conosce se vi sono altre persone sotto le macerie. Carabinieri sul posto. —[email protected] (Web Info)