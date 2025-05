Napoli, De Laurentiis: “De Bruyne ha preso casa. Conte? Se vuole rimanere…”

(Adnkronos) – "Conte? Se gli allenatori vogliono rimanere, siamo felicissimi. De Bruyne? Finché non c'è nero su bianco…". Aurelio De Laurentiis tra presente e futuro del Napoli durante la festa per lo scudetto 2024-2025. Il Napoli è sulle tracce di Kevin De Bruyne, in uscita dal Manchester City. "So che ha già comprato una bellissima villa. Stamattina mi sono collegato con lui, la moglie e il figlio di 9 anni in video. Un triplete fantastico. E' fatta? Ancora no, finché non c'è nero su bianco non diamo notizie", dice De Laurentiis. Antonio Conte resta o va via? "I tifosi devono stare tranquilli, il Napoli avrà la capacità di dire la sua. Gli allenatori hanno un contratto. Se vogliono rimanere, siamo felicissimi di continuare il percorso con loro", dice il presidente. —[email protected] (Web Info)