News

Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nella giornata di ieri, i carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per un 47enne ferito al gluteo da un colpo d’arma da fuoco. Dai primi accertamenti, pare che la sera del 24 dicembre, verso le 19.30, l’uomo sia stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro mentre passeggiava con la propria compagna a Pomigliano d’Arco, in piazza Giovanni Leone. La vittima, andata in ospedale solo il giorno dopo, non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Pomigliano d’Arco per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Zelensky: “Concordato incontro con Trump nel prossimo...

Corea del Nord, per il 2026 Kim ordina...

Maltempo Emilia Romagna: Senio, Santerno e Lamone sopra...

Natale e i chili di troppo, camminare per...

Trump lancia attacco a Isis in Nigeria

Addio a John Robertson, la leggenda del calcio...

Ucraina, Zelensky: “Passi avanti con Usa”. Risposta della...

Emilia Romagna, emergenza maltempo e evacuazioni: allerta per...

Russia, ambasciata attacca l’Italia: “Politica imita il peggio...

Un vaccino nella birra, il progetto del virologo...