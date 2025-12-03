News

Napoli-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Coppa Italia. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Cagliari – in diretta tv e streaming – al Maradona negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dal trionfo contro la Roma in campionato, 1-0 firmato Neres che è valso il sorpasso proprio sui giallorossi in testa alla classifica di Serie A, mentre i sardi sono stati battuti 2-1 dalla Juventus all’Allianz Stadium. 

 

La sfida tra Napoli e Cagliari è in programma oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Marianucci; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang. All. Conte 

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane 

 

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Inchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino

‘Gigi e Vanessa insieme’, stasera 3 dicembre: gli...

Israele: “Resti consegnati ieri da Hamas non sono...

Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Ucraina, Rubio: “Progressi nei colloqui con la Russia”....

Inter-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Chi l’ha visto, stasera 3 dicembre: il caso...

Pokrovsk, guerra per una città morta: perché Putin...

Meloni in Bahrein, oggi vertice e bilaterali per...

Russia, la flotta fantasma e il ‘caso’ Isole...