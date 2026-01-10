News

Napoli, auto Polizia Municipale incendiata davanti al comando di Saviano

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una autovettura della Polizia Municipale è stata data alle fiamme davanti al Comando di Saviano, Napoli. Sul caso sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza in tutta l’area interessata da parte delle forze di polizia, e ha disposto, per il pomeriggio odierno, la convocazione urgente presso il Palazzo di Governo di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’esame approfondito della delicata questione.  

In particolare, il Prefetto di Napoli, nel manifestare piena fiducia nell’operato degli organi investigativi, ha ribadito il fondamentale contributo del sistema di videosorveglianza attivo nel Comune di Saviano, territorio particolarmente attenzionato dalle Forze di polizia, dove è insediata un’amministrazione commissariale.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Maggio Fiorentino, entusiasmo alle stelle alla prova generale...

Trovato morto T.K. Carter, attore di ‘La Cosa’...

Guendouzi, esordio da favola con il Fenerbahce e...

Cronista insultata a corteo Pro Pal: “Clima incandescente,...

Atp 250 Hong Kong, domani finale Musetti-Bublik: orario,...

Raffaella Fico e la perdita del bambino: “Devastante,...

“Vergogna, fuori i sionisti dal corteo”: insulti a...

Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere olimpico:...

Serie A, oggi Roma-Sassuolo – La partita in...

Serie A, Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2