News

Napoli, agguato in strada: ucciso 48enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Agguato in strada a Scisciano nel Napoletano, ucciso pregiudicato 48enne. Poco fa i carabinieri di Castello di Cisterna e i militari della stazione di San Vitaliano sono intervenuti a Scisciano in via Garibaldi per un agguato. A terra, ormai morto, un 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine.  

Dai primi accertamenti pare che sia stato freddato, mentre era sul suo scooter con diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Zalone e l’ode alla prostata a reti unificate...

Dalla Svizzera al… Psg: Jorginho segna un rigore...

Manovra e pensioni, Meloni: “Norma riscatto della laurea...

Ronaldo e Kakà lanciano i Mondiali di Kings...

Per 33 anni ‘ostaggio’ dell’Italia dove è nata...

Il Museo delle Civiltà presenta LABORATORIO NEANDERTHAL. Le...

Milano Cortina 2026, Favino protagonista alla cerimonia d’apertura

Sicurezza, Viminale: rafforzati controlli per concerti, eventi e...

Ucraina, Abramovich darà soldi a Kiev: 2,5 miliardi...

Geronimo Stilton entra in Rainbow. Iginio Straffi: ‘Così...