MyPlant & Garden 2026, Randazzo: “Una X edizione di incrementi e successi”

(Adnkronos) – “Siamo alla conclusione di MyPlant & Garden, una decima edizione di grande successo. Abbiamo avuto, infatti, un incremento di visitatori e di espositori con una grande soddisfazione generale”. Così Valeria Randazzo, exhibition manager e amministratore delegato Myplant & Garden, in occasione della giornata di chiusura della decima edizione di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.  

“La manifestazione a Milano è internazionale, ma lo è ancor di più grazie all’appuntamento di Dubai, la cui prima edizione si è svolta nel 2025. Ora stiamo preparando la seconda edizione di MyPlant & Garden Dubai, che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2026. Vi aspettiamo”, conclude. 

