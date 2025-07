Musk annuncia su X: “Oggi nasce l’America Party”

(Adnkronos) – Il miliardario sudafricano Elon Musk ha annunciato con un post su X la nascita dell'America Party. Riferendosi a un sondaggio lanciato ieri, giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, in cui ha chiesto agli utenti se volessero un'alternativa a Repubblicani e Democratici, Musk ha dichiarato: "Con un rapporto di 2 a 1 volete un nuovo partito e lo avrete. Oggi l'America Party è nato per restituirvi la libertà". Il ceo di X e Tesla, riferendosi quindi alla 'One Big Beautiful Bill' – la finanziaria di Trump da lui fortemente criticata – ha accusato l'ammistrazione Usa di "mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione", aggiungendo che "viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia". Al sondaggio sul nuovo partito lanciato da Musk hanno risposto oltre 1,2 milioni di persone, con il 65% che ha votato a favore. —internazionale/[email protected] (Web Info)