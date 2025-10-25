News

Musetti-Zverev, oggi la seconda semifinale di Vienna – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti in semifinale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dell'Atp 500 austriaco. Musetti, nei turni precedenti, ha eliminato prima il serbo Medjedovic, che da lucky loser era subentrato dopo il ritiro di Tsitsipas, all'esordio e poi l'argentino Etcheverry e il francese Moutet nei quarti, regolato in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.   Zverev invece ha superato il britannico Fearnley, l'azzurro Arnaldi ed è volato in semifinale senza giocare dopo il ritiro dell'olandese Griekspoor.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner, polemica con l’arbitro a Vienna: “Hai sbagliato”

Elezioni Irlanda, vittoria netta per indipendente di sinistra...

Da ‘L’amore inevitabile’ a ‘Pasolini, un pensiero incarnato’:...

E’ morto in ospedale il bimbo caduto dal...

Beatrice Bellucci, morta nell’incidente sulla Colombo a Roma:...

“Bibbi rispondeva sempre”, l’allarme nella notte dell’incidente a...

Brambilla adotta ‘Minerva’, la mucca fuggita da un...

Calderone: “Professioni centrali per il sistema, far valere...

Sport, Entain supporta YouSport nella realizzazione dei Campi...

Omicidio Piersanti Mattarella, gip: “Da ex prefetto indicazioni...