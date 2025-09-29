News

Musetti-Tien, oggi l’azzurro in campo a Pechino – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 29 settembre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 cinese. Nei turni precedenti del torneo Musetti, che ricopre la nona posizione nel ranking, ha battuto due tennisti francesi: Giovanni Mpetshi Perricard all'esordio e Adrian Mannarino agli ottavi. Tien invece ha superato prima l'argentino Francisco Cerundolo e poi un altro azzurro, Flavio Cobolli. In caso di vittoria Musetti sfiderebbe in semifinale il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Tennis, pallavolo e atletica sul tetto del mondo:...

Torna ‘Amici’ e stravince su Domenica In. Ma...

Elezioni Valle d’Aosta, primi dati: Union Valdotaine in...

Al via Mirabilia, dal 1° ottobre la nuova...

Frecce tricolori voleranno su Milano, sorvoleranno il Duomo

Donna morta ustionata, figlio 37enne arrestato per omicidio

Sale ancora la curva Covid, 4.256 casi e...

Bollette gas e luce: chi sono i clienti...

Box office, Una battaglia dopo l’altra vince il...

Criptovalute, Binance Italy: “Settore sempre più rilevante nel...